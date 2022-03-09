«Ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами»: Дженніфер Еністон підтримала українок у своєму Instagram

Звезды / Новости
9 марта 2022
Cosmo

Дженніфер Еністон присвятила пост в Instagram українкам та іншим жінкам по всьому світу, які в різних епостасях героїчно борються за свою свободу.

«Думаю про жінок і дівчат в Україні та у всьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як військові, як матері, як організатори, як ті, хто піклується про біженців, як протестувальниці, як журналістки... Хочу сказати цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами», — написала акторка та залишила декілька посилань, за якими охочі можуть фінансово підтримати українців.

5 5 1
Фото: Gettyimages, instagram.com/jenniferaniston
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
«Я не усвідомлювала того, що виглядаю дуже дивно»: Кортні Кокс розповіла про свою залежність від «уколів краси»
3
Пишаємось: Емілі Ратаковскі у стильному головному уборі Ruslan Baginskiy
4
Ілон Маск зустрічається з 27-річною акторкою
5
Королева Великобританії Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус
Звезды / Новости

Девід Бекхем задіяв власний благодійний фонд для допомоги українським дітям

Разом із дружиною Вікторією.

Звезды / Новости

Крістен Стюарт підтримала Україну у своїй промові на Independent Spirit Awards

На бік України стали також ведучі церемонії, які показали середній палець російському президенту та закликали його йти додому. 

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Звезды / Новости

Джіджі Хадід пожертвує частину свого заробітку за весь сезон показів на допомогу українцям

Світова солідарність в дії. 

Звезды / Новости

Українське коріння: Леонардо ДіКапріо пожертвував 10 мільйонів доларів для ЗСУ

Бабуся Дікапріо народилася в Одесі і згодом емігрувала до Німеччини, де вийшла заміж та народила маму актора — вона з`явилася на світ у бомбосховищі під час авіанальоту у 1943 році.  

Звезды / Новости

Український актор та співак Паша Лі загинув у результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені

Йому було 33 роки. Вічна пам`ять всім українським захисникам, які вже на небі. 

Loading...
Звезды / Новости

«Хрещена мати панк-року» Патті Сміт переклала гімн України на англійську мову

«Це те, що цілими днями і ночами крутиться у моїй голові, як трагічний хіт. Сирий переклад гімну України, який народ співає крізь зухвалі сльози».

Звезды / Новости

«Сьогодні я як ніколи пишаюсь тим, що я українка»: Міла Куніс та Ештон Кутчер зберуть 30 мільйонів доларів для біженців з України

Свої своїх в біді не залишають.

Звезды / Новости

«Ніколи не думав, що вона знову буде актуальною»: Стінг виконав пісню «Russians», яку написав під час Холодної війни, і підтримав Україну

Відео дня.  

Звезды / Новости

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пожертвують мільйон доларів на допомогу українським біженцям

Спільно зі своїми підписниками. 

Звезды / Новости

«Поки я це пишу, ракети б'ють по Україні»: телеведуча Опра Вінфрі написала зворушливе есе про українців та президента Володимира Зеленського

«Мужність українського народу запалила вогонь у серцях людей по всьому світу — і у моєму також», — пише Вінфрі. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Королева Єлизавета ІІ зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Раніше свою підтримку Україні висловили принц Чарльз, Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також Меган Маркл та принц Гаррі.

Звезды / Новости

«Мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні»: режисер Роберт Б. Вайд підтримав українців

Ми мріємо про те саме!  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

«Нам потрібно діяти»: Бенедикт Камбербетч підтримав Україну під час церемонії відкриття його іменної зірки на Алеї слави

Актор висловив підтримку народу України, а також тим росіянам, які намагаються зупинити злодіяння РФ і «протистояти клептократії та ідіотизму».

Звезды / Новости

Фото дня: президент України Володимир Зеленський на обкладинці італійського Vanity Fair

Пишаємось!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Зазвичай я не публікую власні фото, але сьогодні виняток»: Стівен Кінг підтримав Україну

Весь світ з нами!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.