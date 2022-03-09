«Ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами»: Дженніфер Еністон підтримала українок у своєму Instagram

Звезды / Новости 9 марта 2022

Cosmo

Дженніфер Еністон присвятила пост в Instagram українкам та іншим жінкам по всьому світу, які в різних епостасях героїчно борються за свою свободу.

«Думаю про жінок і дівчат в Україні та у всьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як військові, як матері, як організатори, як ті, хто піклується про біженців, як протестувальниці, як журналістки... Хочу сказати цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами», — написала акторка та залишила декілька посилань, за якими охочі можуть фінансово підтримати українців.