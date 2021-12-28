Виктория Щорба стала лицом новой коллекции «Timeless» от Heritage India Fashions

Мода / Fashion news 28 декабря 2021

Cosmo

Известный индийский модельер Prashant Goyal каждый раз удивляет Нью-Йорк своими восхитительными коллекциями для Heritage India Fashions.

Его расшитые дорогими металлами и золотом сари пользуются популярностью как в известных американских телешоу, так и в традиционных сериалах Болливуда. А последняя коллекция была представлена в рамках проекта международного наследия ООН.

Лицом его новой коллекции «Timeless» стала молодая американская модель Виктория Щорба. «Меня очень вдохновляет представлять коллекцию «Timeless», в ней ты ощущаешь себя по-особенному сказочно и нарядно. Время словно замирает и уходит в вечность», — делится своими эмоциями модель.

Все изделия выполнены исключительно вручную из старинных эксклюзивных тканей с вкраплением золота и серебра, обработанных кристаллами Swarovski и драгоценными камнями.

В классическом аутентичном дизайне мы видим отражение наследия традиций дизайнера. Все изделия последней коллекции созданы на базе натурального шелка с ручной вышивкой, что создает элегантный образ для торжественного мероприятия или даже свадьбы.

Model: Viktoriia Shchorba @theviktoriavs

Dresses: Heritage India Fashions @heritageindiafashions

Designer: Prashant Goyal @prashantcgoyal

Style: Ruchi Goyal @ruchigoyaldesigns

Photographer: Evgeny Milkovich @emilkovich

Producer: Valeri Manziuk @manziuk_v_

Creative director: Adríne Radutska @adi_radutsk