Вызов принят: Алекс Родригес отреагировал на слухи о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Звезды / Новости
12 мая 2021
Cosmo

Слухи о новом романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, возобновившемся спустя 17 лет, не слышал только тот, у кого нет интернета (а таких нет). И, конечно же, СМИ спешат разузнать все подробности из первых уст: нам уже известно, что влюбленные успели вместе провести отпуск. 

А теперь стало известно, как на это отреагировал бывший бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес, с которым звезда разорвала помолвку всего несколько недель назад. Алекс был некрасноречив и на вопрос журналистов, что он думает по поводу нового романа Джей Ло, коротко ответил: «Янкис», вперед».

Поклонники пары тут же услышали в этих словах вызов Аффлеку — актер поклонник соперников «Янкис», — и уверены, что Алекс Родригес так проявил свое намерение бороться за сердце Дженнифер.

Эту теорию подтверждают инсайдеры: поговаривают, что Алекс все еще верит в возможное воссоединение и приложит для этого все усилия.

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