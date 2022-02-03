«Вона 25 років їсть одне і те ж»: Девід Бекхем розповів про раціон Вікторії

Звезды / Новости 3 февраля 2022

Cosmo

Днями Девід Бекхем став гостем подкасту River Cafe Table 4, в якому поговорив з ведучим про кулінарію. Зокрема, колись легендарний футболіст зізнався, що обожнює експериментувати з їжею та куштувати нові справи. А ось його дружина Вікторія такий підхід у харчуванні не розділяє — як розповів Девід, дизайнерка вже упродовж 25 років їсть практично одне і те ж, не зраджуючи своєму усталеному раціону.

«До їжі та вина я ставлюся дуже емоційно. Якщо я куштую щось нове, мені хочеться, щоб це спробував ще хтось. Але, на жаль, я одружений з Вікторією, яка останні 25 років їсть одну й ту ж їжу. З того дня, як ми познайомилися, вона їсть лише рибу на грилі та овочі на пару, і дуже рідко змінює свій раціон», — розповів Бекхем.

Однак, за словами Девіда, винятки все ж трапляються, хоч і дуже рідко.

«Єдиний раз, коли вона спробувала щось з моєї тарілки, був тоді, коли вона була вагітна Харпер (10-річна донька пари — Прим. ред.), і це було щось неймовірне! Один з моїх улюблених вечорів. Я не пам`ятаю, що саме це було, але з того часу це не повторювалося», — згадав він.

Що ж, секрет стрункої фігури Вікторії розкритий!