«Вони сказали, що Україна страждає, але не сказали, звідки летять кулі. Їм з цим жити»: акторка Іванна Сахно прокоментувала церемонію «Оскар-2022»

Звезды / Новости 30 марта 2022

Cosmo

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно, як і багато українців, висловила своє обурення стосовно того, яким чином організатори цьогорічної церемонії «Оскар» вирішили висвітлити тему війни в Україні. Нагадаємо, незважаючи на очікування багатьох знаменитостей, серед яких Емі Шумер та Шон Пенн, вони не надали слово президенту України Володимиру Зеленському — натомість гостям запропонували вшанувати пам`ять загиблих українців хвилиною мовчання, проте жодного разу не озвучили той факт, що війну розв`язала росія.

«Індивідуально кіномитці правильно реагують і допомагають. Є сила в кожному окремо, яка робить нас єдиним цілим. Щодо таких заходів, як, наприклад, «Оскар»... Бог їм суддя. Вони сказали, що Україна страждає, але вони не сказали, звідки летять кулі. Це їхній гріх, їм із цим жити», — зазначила акторка в ефірі «ТСН».

Однією з причин того, чому в Американській кіноакадемії вирішили висловитися на тему війни в Україні саме так, зірка вважає страх.

«Мені здається, що для світу не меншим випробуванням, ніж наш біль, є їхній страх. Цей страх не був пройдений у Другій світовій війні, тому світ має набратися мужності і не боятися зараз. На мою думку, це саме страх», — сказала Іванна.

Іванна також розповіла, що її тато та хрещені залишаються у Києві. Батько зірки допомагав евакуювати українців зі столиці, яку бомбардували російські окупанти.