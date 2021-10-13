Идеальное пальто и элегантные лодочки: Анджелина Джоли на свидании с бывшим мужем в Беверли-Хиллз

Звезды / Новости 13 октября 2021

Cosmo

Личная жизнь одной из самых красивых женщин в мире, Анджелины Джоли, по-прежнему остается под прицелом и вызывает немало вопросов. За последнее время звезда трижды была замечена на свиданиях с The Weeknd, а на днях попала в объективы папарацци в компании своего экс-супруга Джонни Ли Миллера. Звезды, которые были в браке с 1996 по 1999 год, поужинали в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз (фото ищи здесь). По информации инсайдеров, актриса, которая прибыла на встречу в идеальном черном пальто и элегантных лодочках, и ее спутник весь вечер что-то увлеченно обсуждали и выглядели очень счастливыми.

Это не первый раз, когда Энджи проводит время в компании бывшего мужа. Во время своих рабочих поездок в Нью-Йорк Джоли несколько раз была замечена возле аппартаментов актера. Как думаешь, что связывает бывших влюбленных: дружба или что-то большее?