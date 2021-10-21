Вот это поворот: Кэрри Брэдшоу целуется с новым бойфрендом в продолжении «Секса в большом городе»

Звезды / Новости
21 октября 2021
Cosmo

Если фото, на которых Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг снова вместе, успокоили тебя и дали надежду на то, что в этот раз в их отношениях все будет просто и понятно, должны тебя огорчить — кажется, в продолжении появится еще один персонаж, который претендует на сердце главной героини. 

Увидеть его можно на новых фото со съемок — на них Кэрри нежно целует таинственного незнакомца в исполнении актера Джона Тенни, который ранее в истории не фигурировал.

Кто он и как этот поцелуй скажется на отношениях главной пары сериала, увидим уже в декабре этого года. 

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Фото: Gettyimages
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