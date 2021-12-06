Вот это поворот: у принца Уильяма был роман с Бритни Спирс

Звезды / Новости 6 декабря 2021

Cosmo

Новая книга журналиста и королевского биографа Кристофера Андерсона «Братья и жены: изнутри личной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» открыла миру уже множество тайн британской королевской семьи — в частности, имя того, кто же все-таки беспокоился о том, каким будет цвет кожи первенца Меган Маркл и принца Гарри. Не обошлось и без горячих подробностей, каксающихся принца Уильяма. Как выяснил журналист, до знакомства с Кейт Миддлтон герцог Кембриджский активно общался с... Бритни Спирс.

Отмечается, что у молодых людей был роман, правда, скорее виртуальный, чем реальный — по информации инсайдеров, молодые люди обменивались сообщениями, часами болтали по телефону и планировали встречу, однако из этой затеи так ничего и не получилось.

Интересно, какой была бы сейчас королевская семья, если бы встреча все же состоялась и позволила Бритни и Уильяму перейти на новый уровень отношений. Уверены, скучать нам бы точно не пришлось!