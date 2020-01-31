«Вот почему мои мизинцы такие кривые и страшные»: Хейли Бибер рассказала о врожденной генетической мутации

Звезды / Новости
31 января 2020
Cosmo

Это не новость, что хейтеры всегда найдут повод для критики. Так, пользователи сети, недолюбливающие Хейли Бибер, сначала придирались к ее чрезмерной худобе, а сейчас переключились на ее руки – в частности, на мизинцы, которые, по их мнению, выглядят «кривыми и страшными». Звезда не стала молчать и ответила хейтерам, признавшись, что страдает от врожденной генетической мутации.

 «Окей, давайте поговорим о мизинцах. Я всю жизнь смеялась над собой из-за этого, и теперь я могу рассказать всем, почему они такие кривые и страшные. У меня есть эта штука, которая называется «эктродактилия» из-за нее мои мизинцы выглядят так, как выглядят. Это генетическая мутация, и она со мной всю мою жизнь. Поэтому можете перестать задавать вопрос: «Что не так с ее мизинцами?». Вот что не так!» написала Хейли в своем Instagram.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/haileybieber
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