Возлюбленная Леонардо Дикаприо Камила Морроне сыграет в новом мини-сериале Amazon

Звезды / Новости 30 сентября 2021

Cosmo

Большинство пользователей сети знают Камилу Морроне как возлюбленную Леонардо Дикаприо. Однако, на самом деле это далеко не все ее «заслуги» — девушка является успешной моделью и активно пробует себя в роли актрисы. Очередная ступень на ее пути в мир большого кинематографа — роль в новом мини-сериале Amazon Prime о вымышленной рок-группе «Daisy Jones & The Six», основанном на одноименной книге. В нем Камила сыграет со звездой «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» и «Голодных игр: И вспыхнет пламя» Сэмом Клафлином.

Несколькими атмосферными фото со съемочной плодащки, которые буквально переносят нас в 70-е, Морроне поделилась в своем инстаграм. Ждем новый проект с нетерпением!