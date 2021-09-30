Возлюбленная Леонардо Дикаприо Камила Морроне сыграет в новом мини-сериале Amazon

Звезды / Новости
30 сентября 2021
Cosmo

Большинство пользователей сети знают Камилу Морроне как возлюбленную Леонардо Дикаприо. Однако, на самом деле это далеко не все ее «заслуги» — девушка является успешной моделью и активно пробует себя в роли актрисы. Очередная ступень на ее пути в мир большого кинематографа — роль в новом мини-сериале Amazon Prime о вымышленной рок-группе «Daisy Jones & The Six», основанном на одноименной книге. В нем Камила сыграет со звездой «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» и «Голодных игр: И вспыхнет пламя» Сэмом Клафлином.

Несколькими атмосферными фото со съемочной плодащки, которые буквально переносят нас в 70-е, Морроне поделилась в своем инстаграм. Ждем новый проект с нетерпением!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/camilamorrone
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