Анджелина Джоли впервые прокомментировала слухи о своем романе с The Weeknd

Звезды / Новости 27 октября 2021

Cosmo

Слухи о романе Анджелины Джоли и The Weeknd, которые несколько раз были замечены на свиданиях, то утихают, то разгораются с новой силой. Очередным доказательством того, что звезд связывает нечто большее, чем дружба, поклонники сочли неоднозначную реакцию актрисы на вопрос о музыканте в одном из ее последних интервью.

Так, ведущий передачи E! Daily Pop поинтересовался, что вызывает больший восторг у детей звезды: то, что она снялась в фильме Marvel, или то, что она общается с The Weeknd. Энджи в ответ улыбнулась.

«Они очень взволнованы выходом фильма. Если, конечно, вы об этом спрашиваете», — отметила актриса и загадочно переглянулась с Сальмой Хайек, своей коллегой по фильму «Вечные».