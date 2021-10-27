Анджелина Джоли впервые прокомментировала слухи о своем романе с The Weeknd

Звезды / Новости
27 октября 2021
Cosmo

Слухи о романе Анджелины Джоли и The Weeknd, которые несколько раз были замечены на свиданиях, то утихают, то разгораются с новой силой. Очередным доказательством того, что звезд связывает нечто большее, чем дружба, поклонники сочли неоднозначную реакцию актрисы на вопрос о музыканте в одном из ее последних интервью. 

Так, ведущий передачи E! Daily Pop поинтересовался, что вызывает больший восторг у детей звезды: то, что она снялась в фильме Marvel, или то, что она общается с The Weeknd. Энджи в ответ улыбнулась.

«Они очень взволнованы выходом фильма. Если, конечно, вы об этом спрашиваете», — отметила актриса и загадочно переглянулась с Сальмой Хайек, своей коллегой по фильму «Вечные».

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Фото: Gettyimages
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