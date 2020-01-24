Впервые: Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 24 января 2020

Cosmo

После церемонии SAG Awards, во время которой Брэд Питт и Дженнифер Энистон нежно обнимались на красной дорожке, слухи об их воссоединении разгорелись с новой силой. В западной прессе каждый день появляются новые подробности отношений бывших супругов, которыми делятся инсайдеры. Сами же звезды стараются не комментировать слухи, однако иногда все же делают исключения.

Так, на днях Брэд Питт дал короткий комментарий Entertainment Tonight. В ответ на вопрос журналиста, как актер относится к заголовкам о своем воссоединении с Дженнифер Энистон в СМИ, голливудский секс-символ ответил с юмором: «Я ничего не знаю. Я блаженно наивен и намерен продолжать оставаться в неведении».

Браво!