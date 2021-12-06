Впервые в Украине Adidas и Бейонс представляют пятую совместную коллекцию Ivy Park

Мода / Fashion news
6 декабря 2021
Cosmo

adidas и Бейонсе представляют пятую совместную коллекцию в рамках коллаборации adidas x IVY PARK, посвященную инклюзивному сообществу IVY, объединяющему всех независимо от происхождения, класса, цвета кожи или вероисповедания.

Яркая кампания исследует сообщество IVY — пространство единомышленников, которое вдохновляет на раскрытие творческого потенциала и заряжает энергией для достижения самых заветных целей. Героями кампании стали творческие деятели, активисты и спортсмены. Среди них певица Бейонсе, модель Наталья Брайант, модель, дизайнер и активистка Ава Филлипп, актер и музыкант Дикон Филлипп, баскетболисты Джеймс Харден и Джейлен Грин.

Смелая коллекция объединяет ультрамодные тенденции и элегантные детали. Структурные, четко очерченные силуэты выполнены в яркой цветовой гамме и дополнены классическими узорами «гусиная лапка» и клеткой гленчек.

Коллекция будет доступна с 9 декабря на сайте 

5 5 1
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Впервые в Украине: пятая общая коллекция adidas и Бейонсе IVY PARK — HALLS of IVY
2
Стильная инвестиция: 6 ультратрендовых сумок на зиму и не только
3
Одежда из кожи — хит сезона: 5 способов примерить тренд
4
7 стильных вариантов верхней одежды на зиму 2021/'22
5
5 главных трендов зимы 2022 в гардеробе Хейли Бибер
Мода / Fashion news

У wish-list: трендові боді, трикотажні костюми і не тільки з колаборації Siyai та Алли Барановської

Хочемо все!    

Мода / Fashion news

Во все глаза: EyeBuyDirect представили коллекцию очков на Неделе моды в Лос-Анджелесе

Стильный акцент любого образа  

Мода / Fashion news

Черная пятница 2021: лучшие скидки от украинских брендов (часть 3)

Главный шоппинг в году

Мода / Fashion news

Черная пятница 2021: лучшие скидки от украинских брендов (часть 2)

Самый выгодный шоппинг в году!

Мода / Fashion news

Черная пятница 2021: лучшие скидки от украинских брендов (часть 1)

Настраиваемся на очень выгодный шоппинг!

Loading...
Мода / Fashion news

Зима без меж: PUMA представляє зимову кампанію з Dorofeeva та Dantes

Зима, в якій немає місця холоду та сірим будням.

Мода / Fashion news

Алиса в Стране чудес: Белла Хадид в рождественском кампейне Victoria`s Secret

Очень красиво!

Мода / Fashion news

adidas представляє другу главу зимової кампанії «Підкорюючи міські вершини» з Миколою Шапаренком та Дар'єю Білодід

Зимова колекція adidas інтерпретує елементи спортивного екіпірування у міському стилі.

Мода / Fashion news

Ускользающая красота: новый кампейн Anna October

Невероятно красиво!

Мода / Fashion news

Украинский бренд презентует первую коллекцию обуви из кактусовой кожи

Стильно и экологично.

Хочешь больше узнать про "Тренды Моды"?
Мода / Fashion news
Это интересно

Трикотажный бренд Siyai представил зимний дроп

Базовые вещи для зимнего гардероба.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

В октябре Sleeper перечислит средства с продаж розовых вещей на поддержу онкобольных женщин

Важная инициатива. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Мода / Fashion news

Підтримай #SHARITY: благодійний проєкт ресейл-платформи The Originals і українських дизайнерів

Важлива ініціатива!

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Украинский бренд Anna October выпустил свою первую свадебную коллекцию

Что-то очень замуж захотелось...

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Мода / Fashion news

У wish-list: спільна капсульна колекція T.Mosca x ЦУМ, натхненна стилем Сінді Кроуфорд, Мадонни та Джейн Фонди

Стильно, яскраво та комфортно!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.