Впервые в Украине Adidas и Бейонс представляют пятую совместную коллекцию Ivy Park

Мода / Fashion news 6 декабря 2021

Cosmo

adidas и Бейонсе представляют пятую совместную коллекцию в рамках коллаборации adidas x IVY PARK, посвященную инклюзивному сообществу IVY, объединяющему всех независимо от происхождения, класса, цвета кожи или вероисповедания.

Яркая кампания исследует сообщество IVY — пространство единомышленников, которое вдохновляет на раскрытие творческого потенциала и заряжает энергией для достижения самых заветных целей. Героями кампании стали творческие деятели, активисты и спортсмены. Среди них певица Бейонсе, модель Наталья Брайант, модель, дизайнер и активистка Ава Филлипп, актер и музыкант Дикон Филлипп, баскетболисты Джеймс Харден и Джейлен Грин.

Смелая коллекция объединяет ультрамодные тенденции и элегантные детали. Структурные, четко очерченные силуэты выполнены в яркой цветовой гамме и дополнены классическими узорами «гусиная лапка» и клеткой гленчек.

Коллекция будет доступна с 9 декабря на сайте