Время остановилось: невероятно молодой и горячий Брэд Питт в новом рекламном кампейне

Звезды / Новости 17 июня 2021

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы можем вечно любоваться новыми рекламными кампейнами Brioni с участием Брэда Питта. Новой порцией фото и видео с главным голливудским секс-символом в главной роли итальянский модный дом поделился в своем инстаграм вчера.

На кадрах, сделанных на террасе Suite 64 в отеле Chateau Marmont в Голливуде, 57-летний актер демонстрирует стильные вещи из новой коллекции осень-зима. И в который раз поражает нас тем, насколько молодо и горячо выглядит.

Обожаем!