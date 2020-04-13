Все серьезно: Дан Балан познакомил Тину Кароль с мамой

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

Вчера зрителеи телеканала 1+1 увидели последний этап нокаутов в десятом, юбилейном, сезоне шоу «Голос країни» — за четыре места в прямых эфирах боролись девять участников команды Тины Кароль. Но не только выступления талантливых исполнителей приковали к себе внимание публики

На протяжении всего выпуска певица и ее сосед по судейским креслам Дан Балан продолжали флиртовать, обниматься и всячески подогревать слухи о своем романе, а в конце на сцене еще и неожиданно появилась... мама артиста.

Женщина спела несколько песен, в том числе свадебную, познакомилась с Тиной (с которой они, как сказал сам Дан, очень похожи!) и отметила, что ей «коалиция» сына и певицы нравится. А тебе?