Все серьезно: на Риз Уизерспун подают в суд за мошенничество

Звезды / Новости 11 июня 2020

Cosmo

Известная американская актриса оказалась в центре скандала: на Риз Уизерспун подают в суд за мошенничество разочарованные подписчики. Все из-за благотворительной акции, которую звезда организовала в начале карантина. В апреле в своем Instagram Риз пообещала подарить бесплатные платья своего бренда Draper James учителям, работающим в период пандемии.

Чтобы получить подарок, подписчикам нужно было отправить заявку, указав имя и адрес электронной почты. По итогу победителями стали 250 женщин, а все остальные участницы получили лишь скидку в 25%.

Такой исход сильно возмутил других участников акции и трое женщин подали на Риз Уизерспун судебный иск. Все потому, что в условиях конкурса не было информации о том, что это розыгрыш и количество подарков ограничено. Они убеждены, что таким образом актриса просто разрекламировала свой бренд и потратила на это всего 12 500 долларов, подарив пару сотен платьев.

В ответ на претензии представители бренда лишь заявили, что не ожидали подобного отклика и предложили всем еще одну скидку в размере -30%. Сама же Уизерспун никаких комментариев пока не дает.