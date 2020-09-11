Снова вместе: счастливые Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой Леей в Нью-Йорке

Звезды / Новости 11 сентября 2020

Cosmo

Несколько дней назад в западных СМИ появились фото папарацци, на которых Ирина Шейк и Брэдли Купер нежно обнимаются во время прогулки со своей дочерью. Поклонники бывших возлюбленных тогда разделились на два лагеря: одни были уверены, что звезды помирились, а другие — что Ирине и Брэдли просто-напросто удалось сохранить хорошие отношения после расставания.

Однако новые совместные фото звезд, сделанные вчера, подогрели слухи об их воссоединении. Так, на снимках Купер и Шейк, гуляющие с малышкой Леей по осеннему Нью-Йорку, выглядят очень счастливыми и явно наслаждаются временем, проведенным всей семьей (фото смотри здесь).

Мимими дня!