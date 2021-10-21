Всегда вместе: 5 пар неразлучных друзей среди знаменитостей

Звезды / Новости 21 октября 2021

Cosmo

Интернет пестрит новостями о том, кто из звезд с кем поссорился, кто от кого отписался в Инстаграм, а кто и вовсе друг друга терпеть не может. И слишком мало внимания уделяется тому, между кем из знаменитостей завязалась действительно крепкая, искренняя и прочная дружба, проверенная годами. Так что мы решили исправить это и рассказать о звездах, которые дружат уже долгие годы.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Бекхэм и Лонгория познакомились еще в 2008, и с тех пор не расстаются. Их дружба действительно прошла проверку временем и расстоянием. После того, как рухнул брак Лонгории, именно Виктория была рядом с ней и поддерживала ее, что очень сблизило звезд. О полном доверии между ними говорит также то, что Бекхэм попросила Еву стать крестной матерью своей дочери Харпер. Ну а сама Виктория стала дизайнером свадебного платья для своей подруги!

Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр

Немногие знают, что знаменитые актеры дружат с раннего детства. Они познакомились еще в 12-летнем возрасте, когда посещали кастинги. У Магуайра нередко возникали проблемы с алкоголем, но ДиКаприо неизменно оказывался рядом, протягивая ему руку помощи. Леонардо даже помог другу получить роль в культовом фильме «Великий Гэтсби», где они сыграли вместе.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Познакомились красавицы испанки еще в далеких 90-х, и с тех пор продолжают дружить на протяжении вот уже более 20 лет. Возможно, их сблизил тот факт, что обе они покинули родную страну и отправились покорять Голливуд. Но им удалось построить не только головокружительную карьеру, но и крепкую дружбу. Даже несмотря на то, что обе актрисы давно успели создать семьи и обзавестись детьми, их дружба остается все такой же крепкой, как в начале.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

Подруги на экране, подруги в жизни. Именно так можно охарактеризовать дружбу Корни Кокс и Дженнифер Энистон, которые сыграли подруг в культовом сериале «Друзья», а потом стали ими и вне экрана. Актрисы много раз говорили, что вместе они прошли «и огонь, и воду». Именно Корни утешала Дженнифер после развода с Брэдом Питтом. Ну а Энистон стала крестной матерью дочери Кортни.

Софи Тернер и Мэйси Уильямс

Дружба этих девушек привлекла к себе всеобщее внимание, ведь они сыграли родных сестер в культовом сериале «Игра престолов». Познакомились они еще совсем детьми, на съемках сериала, и сразу же подружились. Они росли вместе, и их дружба не угасла даже тогда, когда они снимались в разных точках мира в течение нескольких сезонов. И даже после окончания сериала они остались подругами и увековечили дружбу парными татуировками. Софи даже заявляла, что хочет снять фильм об их с Мэйси дружбе.

Текст: Ольга Распутняя