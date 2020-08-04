Всего три гостя и Zoom: 59-летний Шон Пенн рассказал, как прошла его свадьба с 28-летней актрисой

Звезды / Новости 4 августа 2020

Cosmo

Звезды, которые обручились прямо перед началом карантина, разделились на две категории: одни отложили свадьбу до лучших времен (как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес), тогда как другие решили связать себя узами брака прямо здесь и сейчас, вопреки всем преградам. В числе вторых оказались 59-летний Шон Пенн и его 28-летняя возлюбленная, актриса Лейла Джордж.

На днях стало известно о том, что звезды, которые начали встречаться в 2016 году, стали мужем и женой. Как рассказал сам актер в шоу Late Night with Seth Meyers, их свадьба прошла в по-настоящему «карантинном» формате.

«Мы поженились в минувший четверг. У нас была свадьба в стиле Covid-19: окружной комиссар зарегистрировал наш брак через Zoom, тогда как мы находились дома с братом Лейлы и двумя моими детьми», — признался Пенн, показав на камеру обручальное кольцо.

Youtube: Late Night with Seth Meyers

Тот случай, когда чувства важнее всех формальностей. Поздравляем актера и его жену с новым этапом!