«Я думаю, что Гарри используют»: Дональд Трамп обвинил Меган Маркл ​в неуважении к Елизавете II и королевской семье

Звезды / Новости
2 декабря 2021
Cosmo

На днях 45-й президент США Дональд Трамп дал интервью британскому политику Найджелу Фараджу для канала GB News, в котором неожиданно затронул тему отношений Меган Маркл и королевской семьи. Бизнесмен жестко раскритиковал поведение супруги принца Гарри.

«Я не являюсь ее поклонником и не был им с самого первого дня. Я думаю, что Гарри просто используют, и когда-нибудь он об этом пожалеет. Это разрушило его отношения с семьей и причиняет боль королеве. Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье, а главное — к королеве», — отметил Трамп. 

В ходе интервью предприниматель также назвал Елизавету II «великой женщиной и исторической личностью».

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Фото: Gettyimages
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