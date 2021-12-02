«Я думаю, что Гарри используют»: Дональд Трамп обвинил Меган Маркл ​в неуважении к Елизавете II и королевской семье

Звезды / Новости 2 декабря 2021

Cosmo

На днях 45-й президент США Дональд Трамп дал интервью британскому политику Найджелу Фараджу для канала GB News, в котором неожиданно затронул тему отношений Меган Маркл и королевской семьи. Бизнесмен жестко раскритиковал поведение супруги принца Гарри.

«Я не являюсь ее поклонником и не был им с самого первого дня. Я думаю, что Гарри просто используют, и когда-нибудь он об этом пожалеет. Это разрушило его отношения с семьей и причиняет боль королеве. Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье, а главное — к королеве», — отметил Трамп.

В ходе интервью предприниматель также назвал Елизавету II «великой женщиной и исторической личностью».