«Я купую дитячий одяг для свого малюка, якого не існує»: Кара Делевінь вразила прихильників відвертим зізнанням

Звезды / Новости
3 февраля 2022
Cosmo

У мережі не припиняють обговорювати Кару Делевінь та її особисте життя. Так, днями всі говорили про поцілунки моделі та її подруги Сієнни Міллер і їхній можливий роман, а згодом отримали ще одну тему для дискусій. Так, у новому інтерв`ю зірка зізналася, що «маніфестує» свою майбутню дитину дуже незвичайним способом. 

«Я купую дитячий одяг для свого малюка, якого не існує. Особливо мені подобається дитяче взуття. Воно розбиває серце. Днями була на шопінгу, придбала маленькі кросівки Air Jordan фіолетового кольору із зображенням лева. Я маніфестую», — зазначила Кара. 

Раніше у своїх інтерв`ю модель зізнавалася, що мріє про дитину, однак створювати сім`ю поки не хоче. Беручи до уваги всі заяви Делевінь на тему материнства, прихильники зірки зробили висновок про те, що вона, імовірно, готується звернутися за допомогою до сурогатної матері.

Що ж, у будь-якому разі впевнені, що Кара була б чудовою мамою! 

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Фото: Gettyimages
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