«Я не нажимал на спусковой крючок»: Алек Болдуин дал первое большое интервью после гибели Галины Гатчинс

Звезды / Новости 3 декабря 2021

Cosmo

После трагического происшествия на съемках фильма «Ржавчина» Алекс Болдуин, от рокового выстрела которого погибла оператор Галина Гатчинс, не общался с прессой, ограничиваясь лишь лаконичными комментариями. Однако сейчас, немного придя в себя, актер дал большое интервью телеканалу ABC, в котором более подробно рассказал о случившемся.

По словам Болдуина, который во время беседы с журналистом не смог сдержать слез, произошедшее стало худшим событием в его жизни. Также актер отметил, что не может представить, откуда на площадке появился боевой патрон, и заявил, что он не совершал выстрел.

«Я не нажимал на спусковой крючок. Я никогда не направил бы пистолет на кого-либо и не спустил бы курок. Никогда», — заявил Болдуин в ответ на утверждение журналиста по поводу того, что по сценарию он не должен был стрелять.

«Она была тем человеком, которого любили все, кто с ней работал. Все восхищались ею», — добавил Болдуин, говоря о Галине.

Первую часть интервью можно посмотреть по ссылке.