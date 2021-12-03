«Я не нажимал на спусковой крючок»: Алек Болдуин дал первое большое интервью после гибели Галины Гатчинс

Звезды / Новости
3 декабря 2021
Cosmo

После трагического происшествия на съемках фильма «Ржавчина» Алекс Болдуин, от рокового выстрела которого погибла оператор Галина Гатчинс, не общался с прессой, ограничиваясь лишь лаконичными комментариями. Однако сейчас, немного придя в себя, актер дал большое интервью телеканалу ABC, в котором более подробно рассказал о случившемся.

По словам Болдуина, который во время беседы с журналистом не смог сдержать слез, произошедшее стало худшим событием в его жизни. Также актер отметил, что не может представить, откуда на площадке появился боевой патрон, и заявил, что он не совершал выстрел. 

«Я не нажимал на спусковой крючок. Я никогда не направил бы пистолет на кого-либо и не спустил бы курок. Никогда», — заявил Болдуин в ответ на утверждение журналиста по поводу того, что по сценарию он не должен был стрелять. 

«Она была тем человеком, которого любили все, кто с ней работал. Все восхищались ею», — добавил Болдуин, говоря о Галине. 

Первую часть интервью можно посмотреть по ссылке.

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Фото: Gettyimages
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