«Я не усвідомлювала того, що виглядаю дуже дивно»: Кортні Кокс розповіла про залежність від «уколів краси»

Звезды / Новости
21 февраля 2022
Cosmo

Зірка легендарного серіалу «Друзі» Кортні Кокс дала відверте інтерв’ю The Sunday Times Style, в якому розповіла про свої минулі б’юті-експерименти задля боротьби зі старінням. Акторка зізналась, що шкодує про те, що часом зловживала «уколами краси», та зазначила, що ніколи б знову не пішла на таке.

«Тоді був час, коли я говорила собі: «О, я змінююсь. Я виглядаю старше». І я намагалася переслідувати молодість роками. Я не усвідомлювала, що, о чорт, я справді виглядаю дуже дивно з ін’єкціями та роблю з обличчям те, чого я зараз ніколи б не зробила», — відверто розповіла Кортні Кокс.

За словами зірки, їй регулярно говорили про те, що вона виглядає старшою за свій вік. Кортні важко давалася критика, тому жінка намагалася наздогнати молодість за допомогою ботокса. Виконавиця ролі знаменитої Моніки Геллер зізнається, що рано чи пізно їй довелося зізнатися самій собі, що це просто божевілля, і поставити крапку в нескінченних уколах заради краси.

Наразі 57-річна акриса запевняє, що намагається старіти максимально природно: «Зараз я вивчаю різні б’юті-продукти, щоб виглядати трохи краще. Я намагаюся дотримуватись рутини, але навряд чи вона впливає так, як те, що я вже зробила зі своїм обличчям».

Також зірка «Друзів» не може повірити в те, що їй скоро виповниться 60: «О Боже, це так важко навіть почути чи сказати. Я не можу в це повірити. Немає нічого поганого в 60-ти, я просто не можу в це повірити. Час йде так швидко».

Текст: Дар`я Чижик

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
Ілон Маск зустрічається з 27-річною акторкою
3
Королева Великобританії Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус
4
Возз'єднання року: Ірина Шейк та Бредлі Купер вирішили зійтись
5
Олівія Калпо у куртці українського бренду Kulakovsky
Звезды / Новости

Пара на мільйон: Ілон Маск зустрічається з відомою акторкою

Що скажеш?

Звезды / Новости

Адріана Ліма втретє стане мамою

Чудова новина!

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Звезды / Новости

Королева Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус

Найімовірніше, після контакту з принцом Чарльзом.

Звезды / Новости

Королева Єлизавета ІІ поскаржилась на проблеми з ногами

Лікарі зазначили, що хвороба королеви викликана віковими змінами.

Звезды / Новости

Сара Джессіка Паркер заявила, що вона проти повернення Кім Кетролл у продовження серіалу «Секс і місто»

Схоже, надії на те, що ми колись побачимо Керрі та Саманту в одному кадрі, немає. 

Loading...
Звезды / Новости

Ходять чутки: Ірина Шейк та Бредлі Купер знову разом

Возз`єднання року!

Звезды / Новости

В образі Єви: Белла та Джіджі Хадід знялись оголеними у новому кампейні

Дуже сміливо!

Звезды / Новости

Джонні Депп найняв знаменитого адвоката для боротьби з колишньою дружиною Ембер Герд

Юридична битва знаменитої голлівудської екс-пари продовжується.

Звезды / Новости

Машина з квітами та зізнання у коханні: ще одна спроба Каньє Веста повернути Кім Кардаш'ян

Репер не втрачає надії.

Звезды / Новости

Мімімі дня: Бен Аффлек зробив Дженніфер Лопес неймовірно романтичний сюрприз у День святого Валентина 

Ну дуже зворушливо!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Софі Тернер і Джо Джонас вдруге стануть батьками

Фотофакт. 

Звезды / Новости

Вже колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс дебютувала як модель на Тижні моди у Нью-Йорку 

Розкішний вихід!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Наомі Кемпбелл вперше показала свою 9-місячну доньку — вони з'явилися разом на обкладинці глянцю

Дуже красиво!

Звезды / Новости

Пісня української співачки увійшла до Топ-40 Shazam

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Вона 25 років їсть одне і те ж»: Девід Бекхем розповів про раціон Вікторії

Що ж, секрет стрункої фігури Вікторії розкритий!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.