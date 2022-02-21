«Я не усвідомлювала того, що виглядаю дуже дивно»: Кортні Кокс розповіла про залежність від «уколів краси»

Звезды / Новости 21 февраля 2022

Cosmo

Зірка легендарного серіалу «Друзі» Кортні Кокс дала відверте інтерв’ю The Sunday Times Style, в якому розповіла про свої минулі б’юті-експерименти задля боротьби зі старінням. Акторка зізналась, що шкодує про те, що часом зловживала «уколами краси», та зазначила, що ніколи б знову не пішла на таке.

«Тоді був час, коли я говорила собі: «О, я змінююсь. Я виглядаю старше». І я намагалася переслідувати молодість роками. Я не усвідомлювала, що, о чорт, я справді виглядаю дуже дивно з ін’єкціями та роблю з обличчям те, чого я зараз ніколи б не зробила», — відверто розповіла Кортні Кокс.

За словами зірки, їй регулярно говорили про те, що вона виглядає старшою за свій вік. Кортні важко давалася критика, тому жінка намагалася наздогнати молодість за допомогою ботокса. Виконавиця ролі знаменитої Моніки Геллер зізнається, що рано чи пізно їй довелося зізнатися самій собі, що це просто божевілля, і поставити крапку в нескінченних уколах заради краси.

Наразі 57-річна акриса запевняє, що намагається старіти максимально природно: «Зараз я вивчаю різні б’юті-продукти, щоб виглядати трохи краще. Я намагаюся дотримуватись рутини, але навряд чи вона впливає так, як те, що я вже зробила зі своїм обличчям».

Також зірка «Друзів» не може повірити в те, що їй скоро виповниться 60: «О Боже, це так важко навіть почути чи сказати. Я не можу в це повірити. Немає нічого поганого в 60-ти, я просто не можу в це повірити. Час йде так швидко».

Текст: Дар`я Чижик