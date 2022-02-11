«Я обрала себе»: Кім Кардаш’ян розповіла про причину розриву з Каньє Вестом

Звезды / Новости 11 февраля 2022

Cosmo

Кім Кардаш`ян з’явилася на обкладинці журналу Vogue та дала відверте інтерв’ю, в якому назвала справжню причину розлучення з репером Каньє Вестом. Зірка розповіла про те, як вміння розставляти пріоритети вплинуло на її рішення піти від чоловіка.

«Довгий час я намагалася робити людей щасливими. Але в останні пару років вирішила, що дбатиму про своє щастя. І це чудово. Навіть якщо все йде до змін, розлучення, важливо залишатись чесною з собою. Я обрала себе. І вважаю це нормальним», — розповіла Кім.

Така філософія вплинула не тільки на її рішення про розлучення, але й на любов до себе. Наразі зірка піклується про свій раціон, більше займається спортом та проводить багато часу із дітьми та людьми, які роблять її щасливою. Окрім того, Кім вирішила менше часу проводити в телефоні та більше займатись собою.

Відображенням зваженого та зрілого ставлення зірки є підхід до спільного виховання дітей, незважаючи на розлучення з Каньє.

«Ти можеш бути ображена та тримати зло на свого колишнього, але перед дітьми завжди важливо казати: «Ваш тато найкращий». Переконайтеся, що ви є найбільшим вболівальником людини, з якою піклуєтесь про дітей, незалежно від того, які ви маєте стосунки», — зазначила Кардаш`ян.

Також Кім розповіла про навчання на юриста, бізнес, а також зміни в стилі. Зірка зізналась, що раніше за її стиль відповідав колишній чоловік, тому наразі вона відчуває свободу та самостійність у виборі, бо шукає саму себе.

Про розлучення Кардаш`ян та Веста говорив увесь світ. І хоча все до того йшло, фанати все одно були шоковані розривом зірок. Наразі пара намагається виховувати 4 дітей та залишатись хорошими батьками. Кім все ще сподівається зберегти дружні відносини з Каньє заради дітей.

Текст: Дар`я Чижик