«Я очень хочу стать мамой»: Леди Гага рассказала о материнстве в откровенном интервью

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

34-летняя Леди Гага снялась для майского выпуска журнала InStyle в эпатажных нарядах, а также дала изданию очень откровенное интервью. В нем она рассказала:

О жизненных целях:

«Замужество. Больше музыки и благотворительности вместе с Born This Way Foundation (некоммерческая организация Леди ГаГи, деятельность которой направлена на помощь подросткам, — прим.ред.). Я хочу больше заниматься филантропией. Хочу собрать команду врачей и профинансировать больше исследований о фибромиалгии, невропатической и хронической боли. У меня много мечтаний и надежд. Чего я добьюсь, неизвестно, но точно знаю, что буду заниматься этим с теми, кого люблю».

О материнстве:

«Я бы с радостью завела детей. Я очень хочу стать мамой. Ведь это невероятно: мы можем вырастить внутри себя другого человека. Потом он появляется на свет, а наша работа — поддерживать его жизнь».

О социальных сетях:

«Я публикую разные вещи — и личные, и рабочие моменты, а также рассказываю о музыкальной жизни. Но, честно говоря, я не одержима комментариями, не считаю лайки и не слежу за тем, нравится ли все это людям».