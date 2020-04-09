«Я очень хочу стать мамой»: Леди Гага рассказала о материнстве в откровенном интервью

Звезды / Новости
9 апреля 2020
Cosmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 5 Мар 2020 в 5:32 PST

34-летняя Леди Гага снялась для майского выпуска журнала InStyle в эпатажных нарядах, а также дала изданию очень откровенное интервью. В нем она рассказала:

О жизненных целях:

«Замужество. Больше музыки и благотворительности вместе с Born This Way Foundation (некоммерческая организация Леди ГаГи, деятельность которой направлена на помощь подросткам, — прим.ред.). Я хочу больше заниматься филантропией. Хочу собрать команду врачей и профинансировать больше исследований о фибромиалгии, невропатической и хронической боли. У меня много мечтаний и надежд. Чего я добьюсь, неизвестно, но точно знаю, что буду заниматься этим с теми, кого люблю».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 8 Апр 2020 в 1:06 PDT

О материнстве:

«Я бы с радостью завела детей. Я очень хочу стать мамой. Ведь это невероятно: мы можем вырастить внутри себя другого человека. Потом он появляется на свет, а наша работа — поддерживать его жизнь».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 8 Апр 2020 в 10:59 PDT

О социальных сетях:

«Я публикую разные вещи — и личные, и рабочие моменты, а также рассказываю о музыкальной жизни. Но, честно говоря, я не одержима комментариями, не считаю лайки и не слежу за тем, нравится ли все это людям».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 8 Апр 2020 в 8:51 PDT

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Автор: Анастасия Благодарная
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