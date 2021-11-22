"Я все еще верю в брак": Дженнифер Лопес призналась, что не против еще раз выйти замуж

Звезды / Новости 22 ноября 2021

Cosmo

Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя 17 лет после расставания — по-прежнему горячая тема в СМИ. Всех интересует, настоящие ли эти отношения, а не пиар-ход, и ждать ли нам очередной свадьбы. И на днях сама Дженнифер подтвердила, что все может быть.

В интервью Today Дженнифер призналась: «Даже после пережитого я все еще верю в брак, причем на все 100%». А на вопрос, готова ли актриса к 4-й свадьбе, Джей Ло была лаконична: «Я не знаю. Полагаю, что да».

Интересно, что думает об этом Бен Аффлек?