«Я знала, что должна помнить этот момент»: Крисси Тейген рассказала о том, почему решила сделать фото с мертворожденным ребенком на руках

Звезды / Новости 28 октября 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали о том, что в семье Крисси Тейген и Джона Ледженда случилась страшная трагедия — модель потеряла ребенка, которого они с мужем уже успели назвать Джеком. С тех пор Крисси не давала никаких комментариев прессе, переживая горе в кругу самых близких. Однако на днях звезда все же собралась с силами и написала пост о произошедшем в своем блоге на Medium. В частности, она рассказала о том, почему для нее было так важно сделать фото с мертворожденным малышом на руках.

«Я попросила маму и Джона сделать фото, как бы неудобно это ни было. Я объяснила Джону, который никак не решался, что они мне действительно нужны и что я никогда не хотела бы просить его об этом. Так что ему просто пришлось сделать снимки. Могу сказать точно, он ненавидел эту идею. Тогда это казалось ему абсолютной бессмыслицей. Но я знала, что должна помнить этот момент всегда, так же, как и наш с ним поцелуй у алтаря в день свадьбы, так же, как наши слезы счастья после появления на свет Луны и Майлза. И я абсолютно точно знала, что должна поделиться этой историей», — призналась Крисси.

«Я не могу выразить, насколько мне все равно на тех, кто осудил меня за эти фото. Как мало меня волнует, что многие из вас этого не сделали бы. Я прожила это и сделала свой выбор. Эти фото для тех людей, которые тоже однажды пережили потерю или же для тех, кому интересно представить себе, на что похоже подобное горе. Эти фото — только для тех людей, которым они нужны. Мнение остальных не имеет для меня значения», — отметила модель.

Также в своем посте Тейген поблагодарила всех за поддержку и теплые слова, и отдельную благодарность выразила тем людям, которые поделилились с ней собственными историями утраты.

До слез.