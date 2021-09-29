«Я готова делить себя с кем-то другим»: Дженнифер Энистон рассказала о личной жизни в новом интервью

Звезды / Новости 29 сентября 2021

Cosmo

После мирного, но оттого не менее болезненного развода с Джастином Теру Дженнифер Энистон не спешила заводить новые романы. Актриса посвятила все свое время работе и, как не раз сообщали инсайдеры, по-настоящему наслаждалась этим периодом. А в своем новом интервью Брюсу Боцци в подкасте «Обед с Брюсом» звезда призналась, что сейчас наконец-то готова к новым отношениям.

«Время пришло. Думаю, сейчас я готова делить себя с кем-то другим. Долгое время я не хотела этого. Мне очень нравилось быть самой по себе, не будучи частью пары. Я была в отношениях с 20 лет, так что в том, чтобы не торопиться, было что-то действительно приятное», — призналась она.

Впрочем, звезда сразу же поспешила отметить, что пока так и не встретила никого особенного. Надеемся, это изменится в самом скором времени!

