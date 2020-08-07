Як Амаль та Джордж Клуні допомагають постраждалим від вибуху в Бейруті

Звезды / Новости 7 августа 2020

Cosmo

Весь світ об`єднав зусилля задля допомоги постраждалим від вибуху у Бейруті, котрий стався у вівторок, 4 серпня, — за попередніми даними, у порту міста могла вибухнути селітра. Нагадаємо, вибух був настільки потужним, що зруйнував будівлі у радіусі декількох кілометрів, а також забрав життя більш ніж 130 людей, близько 4 тисяч людей постраждали.

Відео: La Repubblica

На залишилися осторонь від трагедії голлівудські зірки, зокрема, Джордж Клуні з дружиною Амаль. Подружжя пожертвувало 100 тисяч доларів благодійним організаціям Лівану, котрі надають допомогу постраждалим від вибуху.

«Ми дуже хвилюємося за жителів Бейруту через руйнування, з якими вони зіхтовхнулися за останні декілька днів. На місці надають допомогу три благодійні організації: ліванський Червоний Хрест, Impact Lebanon та Baytna Baytak. Ми передаємо їм 100 тисяч доларів і сподіваємося, що інші також доєднаються до допомоги будь-яким можливим способом», — наводить слова офіційної заяви зірок видання Variety.