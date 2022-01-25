«Реінкарнація принцеси Діани»: у мережі обговорюють нові фото Елізабет Дебікі на зйомках п'ятого сезону «Корони»

Звезды / Новости
25 января 2022
Cosmo

У Великобританії продовжуюються зйомки п`ятого сезону серіалу «Корона», головною зіркою якого обіцяє стати Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани. У мережі вже неодноразово обговорювали неймовірну схожість австралійської акторки та «королеви сердець», а поява нових фото зі знімального майданчика лише підігріла тему. На нових світлинах «леді Ді» позує у бежевому пальто, білій водолазці, жакеті у клітинку та світлих брюках із завищеною талією — образ, який незмінно асоціюється з принцесою. (Фото шукай тут)

У коментарях до фото користувачі назвали Елізабет ідеальною кандидатурою на цю роль (а дехто навіть — реінкаранцією леді Ді) та відзначили, що з нетерпінням чекають нові серії. Ми теж, а ти? 

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Фото: Gettyimages
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