Зейн Малик поднял руку на мать Джиджи Хадид

Звезды / Новости 29 октября 2021

Cosmo

Западные СМИ ошарашила новость о семейном конфликте в семье Хадид. Так, вчера мать Джиджи Хадид Иоланда заявила в полицию на возлюбленного дочери, заверяя, что он поднял на нее руку. Сам Зейн отрицает такую трактовку, певец уже успел высказаться по поводу этой ситуации: «Ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности, но категорически отрицаю все, что сказала Иоланда. Я надеюсь, что она снимет свои ложные обвинения и согласится решить семейные проблемы в частном порядке», — заявил он.

Сразу после этой новости в сети появилась еще одна: Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. Поговаривают, что случилось это еще до инцидента с Иоландой, но подробностей пара не раскрывает.