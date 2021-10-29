Зейн Малик поднял руку на мать Джиджи Хадид

Звезды / Новости
29 октября 2021
Cosmo

Западные СМИ ошарашила новость о семейном конфликте в семье Хадид. Так, вчера мать Джиджи Хадид Иоланда заявила в полицию на возлюбленного дочери, заверяя, что он поднял на нее руку. Сам Зейн отрицает такую трактовку, певец уже успел высказаться по поводу этой ситуации: «Ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности, но категорически отрицаю все, что сказала Иоланда. Я надеюсь, что она снимет свои ложные обвинения и согласится решить семейные проблемы в частном порядке», — заявил он.

Сразу после этой новости в сети появилась еще одна: Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. Поговаривают, что случилось это еще до инцидента с Иоландой, но подробностей пара не раскрывает.

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