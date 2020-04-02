Жизнь на две страны? Гарри и Меган покупают дом в Лондоне

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

Только недавно счастливые и уже свободные Гарри и Меган перебрались в Лос-Анджелес, и, по словах анонимных источников, очень рады переезду и возможности начать все с чистого листа. А отец принца Гарри, Чарльз, даже успел выделить им одноразовую помощь на обеспечение безопасности молодой семьи (сумма впечатляет!). Но на днях СМИ начали распространять новость о том, что Гарри и Меган ищут дом… в Лондоне!

О возвращении в Британию речь пока не идет, но анонимный источник утверждает, что они ищут жилище в районе Кройдон, которое будут посещать «не реже, чем раз в год».

«Кройдон — перспективный район Лондона, и пара считает, что это идеальное место для того, чтобы они могли остановиться именно там во время посещения Англии», — поделился он.