Зима без меж: PUMA представляє зимову кампанію з Dorofeeva та Dantes

Мода / Fashion news
11 ноября 2021
Cosmo

Зима, в якій немає місця холоду та сірим будням — саме з таким настроєм бренд PUMA представляє зимову колекцію 2021-2022. У ролику, що презентує кампанію, взяли участь амбасадорка бренду Dorofeeva та Dantes. Герої потрапляють у традиційну снігову кулю, в якій, немов діти, занурюються у справжню зимову казку. 

Щороку спортивний бренд PUMA презентує зимову колекцію Winterized. У цьому сезоні головним меседжем кампанії стала «Зима без меж»: зима, яку ми зустрічаємо лише позитивними емоціями та щирою радістю. Разом з PUMA ми можемо забути про сірість та холод, що навіщають довгими зимовими вечорами, і сконцентруватися на власному комфорті. А ще — залишатись собою і виглядати стильно, залишаючись в теплі.

«Цього року ми вирішили розповісти фантастичну історію, щоб показати зиму з іншого боку. Зима без меж — це пора, в якій ти можеш залишатись собою за будь-яких умов. Ми звикли, що зима — це сірі пуховики, зовсім протилежні до нашого розуміння стильних речей. Але разом з PUMA ти можеш бути собою і носити речі, які любиш», — коментують кампанію представники бренду.

У відеоролику Dorofeeva та Dantes опиняються у сніговій кулі. Попри холод та сніг навкруги, вони виглядають стильно та зовсім невимушено. Ми забуваємо про зиму і спостерігаємо лише за яскравими, дитячими емоціями героїв, які доводять, що зима — це ще один привід для крутого настрою та не менш крутих аутфітів. Зокрема, пуховик на Надії поєднує сучасний трендовий вигляд та комфорт. Інноваційні технології WARMCELL і WINDCELL забезпечують надійний, але «дихаючий» захист від вітру, а також утримують тепло. Є внутрішній штормовий клапан із захистом підборіддя, регульований пояс зі шнурком та флісова підкладка на кишенях – для додаткового тепла. Незалежно від погоди, вам тепло, і ви виглядаєте круто.

В PUMA впевнені, що справжній стиль – поза часом. Саме тому в основі нових кросівок X-Ray 2 Square Mid WTR дизайнери використали модель нульових та додали сучасні деталі, комбінований матеріал та прості текстури. Повертатись до основ та доповнювати їх трендами сьогодення — наступний крок у еволюції моди, на думку спортивного бренду.

Зимова колекція стане доступною до продажу із 12 листопада в усіх фірмових магазинах PUMA, а також на сайті ua.puma.com. Приєднуйтесь до святкування найбільш атмосферного сезону цього року і концентруйтесь лише на приємних емоціях, які він приносить, разом з PUMA.

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