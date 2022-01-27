ЗМІ: Бред Пітт вже півроку зустрічається з відомою співачкою

Звезды / Новости
27 января 2022
Cosmo

Нещодавно акторка Алія Шокатт, якій приписували роман з Бредом Піттом, спростувала всі чутки та зізналася, що їх пов`язували лише дружні стосунки. А днями західні ЗМІ знову спровокували хвилю обговорень навколо особистого життя актора. Так, за їхніми даними, головний голлівудський холостяк вже півроку зустрічається зі шведською співачкою Люкке Лі.

Дівчина живе неподалік від актора у Лос-Анджелесі, що й дозволило парі так довго приховувати свої стосунки від преси. «Бред та Люкке змогли так легко сховатися від радарів, тому що вони сусіди. Для Бреда це ідеально — та, хто йому подобається, живе так близько», — розповіли інсайдери The Sun. 

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Фото: Gettyimages
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