Знову разом: Дженніфер Еністон та Адам Сендлер на Гаваях

Звезды / Новости 8 февраля 2022

Cosmo

Як ми вже розповідали раніше, на Гаваях стартували зйомки сиквелу «Загадкового вбивства» з Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером у головних ролях. У фільмі зірки грають подружжя, Ніка та Одрі Шпіц, які вирушають у відпустку і раптом опиняються в епіцентрі таємничих подій.

Процес створення продовження у самому розпалі, і охочі хоча б одним оком зазирнути на знімальний майданчик можуть зробити це в інстаграм-акаунті Еністон. Так, вчора акторка опублікувала спільне фото з Сендлером і відео, на якому можна також побачити інших учасників знімального процесу.

Чекаємо!