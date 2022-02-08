Зірка «Ейфорії» Сідні Свіні позує у спокусливих образах в фотосесії для Cosmopolitan

Звезды / Новости 8 февраля 2022

Cosmo

Зірка «Ейфорії» Сідні Свіні стала головною героїнею американського Cosmopolitan. Акторка поговорила з письменницею та колишньою редакторкою Cosmopolitan Джессікою Гудман про кар`єру, родинні стосунки, ставлення до оголених сцен та хейтерів і не тільки, та знялася у яскравій фотосесії, авторкою якої стала фотограф Жозефіна Сантос.

На обкладинці Свіні позує у сяючій сукні Gucci з високим розрізом, а на інших кадрах — в образах від Alexandre Vauthier, Alessandra Rich, Sandy Liang і не тільки.

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