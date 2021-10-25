Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет

Звезды / Новости 25 октября 2021

Cosmo

Грустные новости для всех поклонников сериала «Друзья»: Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в культовом шоу Гантера, умер в возрасте 59 лет. Как сообщил представитель актера, он мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье утром.

Напомним, Тайлер боролся с раком простаты, который у него диагностировали на поздней стадии в 2018 году. Позднее болезнь распространилась на кости.

«Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей и стал участником кампании для людей с простатитом, призывая их сдавать анализ крови, начиная уже с 40-летнего возраста», — отметил менеджер актера.

Наши соболезнования родным и близким.