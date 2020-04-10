«1 из 15 детей в Америке ежегодно поддается насилию, в 90% случаев — они его свидетели»: Анджелина Джоли о домашнем насилии

Звезды / Новости
10 апреля 2020
Cosmo

Сегодня актриса Анджелина Джоли обратилась к общественность, чтобы привлечь внимание к сложной, но важной теме домашнего насилия. Звезда написала колонку для Time, в которой выразила беспокойство, что из-за ситуации с коронавирусом количество случаев домашнего насилия возрастет.  

«Запреты и приказ оставаться дома привели к потере работы и экономической нестабильности, увеличивая стресс, давление и неопределенность для многих семей. И этот стресс увеличивает риск насилия в семье и в странах с развитой экономикой, и в лагере беженцев.

Изоляция жертвы от семьи и друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны насильника, а это значит, что социальное дистанцирование, необходимое для борьбы с COVID-19, будет способствовать прямому росту случаев насилия, особенно связанных с самой уязвимой группой — детьми. Уже есть данные о всплеске насилия в семьях по всему миру, включая насильственные убийства.

1 из 15 детей в Америке ежегодно поддается насилию, в 90% случаев — они его свидетели. В среднем 137 женщин по всему миру убивают их партнеры или члены семьи каждый день. Мы никогда не узнаем, в скольких из этих случаев ребенок может находиться просто в соседней комнате или же быть прямо там».

Анджелина также призвала каждого не быть равнодушным и предложила простой способ, как предотвратить жестокое обращение с детьми. Она попросила регулярно звонить тем семьям, которые изначально вызывают опасения. «Вся наша страна должна приложить усилия, чтобы обеспечить детям защиту и заботу, которой они заслуживают», — написала актриса. 

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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