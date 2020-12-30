10 идеальных бьюти-подарков для самых любимых

Красота / Новинки 30 декабря 2020

Cosmo

Eau De Soir, Sisley Paris

Роскошь в чистом виде — это о новых рождественских наборах Sisley Paris, дизайн упаковок которых создан молодой польской художницей Эдитой Клапер. Мы в восторге от Eau De Soir — комбинации парфюмированной воды с абсолю розы и жасмина, мандарином, грейпфрутом, амброй и пачули и одноименного лосьона для тела.

New Year Skin Clear від iS Clinical

Подарить себе красивую чистую кожу — отличная идея! В этом тебе поможет набор бестселлеров профессионального бренда iS Clinical, в который вошли любимый гель для умывания Рози Хантингтон-Уайтли, а также три эффективных сыворотки.

Рождественский набор Vichy Mineral 89 New Year

Идеальная опция, чтобы порадовать подругу, маму или сестру — это красивый набор Vichy в нарядной жестяной коробке. Нам нравится универсальный увлажняющий набор Mineral 89, но у бренда есть варианты для любой проблематики и кожи.

Набор для тела Body Care, Caudalie

Caudalie не только собрали в наборы самые эффективные и любимые средства, но и позаботились о роскошной упаковке, сэкономив таким образом твое время. Нам нравится набор для тела, состоящий из необходимых зимой продуктов — питательного баттера и крема для рук.

Набор №3, Yves Rocher

У Yves Rocher есть огромное количество удачных комбинаций для новогодних подарков, среди которых несложно найти идеальный по всем параметрам, включая соотношение цены и качества. Если тебе нужно что-то универсальное и недорогое, бери набор №3 — два ароматных жидких мыла и уютное полотенце нужны всем!

Подарочный набор Si Passione, Giorgio Armani

Поклонницы культового аромата Giorgio Armani оценят страстную его версию и определенно будут в восторге от этого набора: полноразмерная парфюмированная вода, миниатюра, которую очень удобно всегда носить и возить с собой, а также трэвел-сайз лосьон для тела.

Набор Narciso Rodriguez For Her Pure Musc

Во-первых, это красиво — хочется сказать, глядя на эти роскошные наборы Narciso Rodriguez. Нам нравится сексуальный Pure Musc и набор на его основе, но можешь смело выбирать любой — они одинаково удачные.

Le Rouge, Givenchy

Набор культовых помад Le Rouge от Givenchy — настоящий объект желания! В нем собраны знаковые оттенки и разные текстуры — атласная, матовая и бархатная, кроме того, ты получаешь стильную косметичку.

Babor Advent Calendar 2020

Адвент-календарь для настоящих бьютиголиков от Babor поможет тебе познакомиться с разными ампулами по уходу за кожей — здесь их такое множество, что хватит не только для тебя!

Мужской набор L`Occitane

Беспроигрышная идея для подарка папе, парню и брату — набор от L`Occitane. Здесь есть питательный крем для мытья рук, необходимый всем во времена санитайзеров, гель для душа и шариковый дезодорант.