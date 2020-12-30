10 идеальных бьюти-подарков для самых любимых

Красота / Новинки
30 декабря 2020
Cosmo

Eau De Soir, Sisley Paris

Роскошь в чистом виде — это о новых рождественских наборах Sisley Paris, дизайн упаковок которых создан молодой польской художницей Эдитой Клапер. Мы в восторге от Eau De Soir — комбинации парфюмированной воды с абсолю розы и жасмина, мандарином, грейпфрутом, амброй и пачули и одноименного лосьона для тела.

New Year Skin Clear від iS Clinical

Подарить себе красивую чистую кожу — отличная идея! В этом тебе поможет набор бестселлеров профессионального бренда iS Clinical, в который вошли любимый гель для умывания Рози Хантингтон-Уайтли, а также три эффективных сыворотки.

Рождественский набор Vichy Mineral 89 New Year

Идеальная опция, чтобы порадовать подругу, маму или сестру — это красивый набор Vichy в нарядной жестяной коробке. Нам нравится универсальный увлажняющий набор Mineral 89, но у бренда есть варианты для любой проблематики и кожи.

Набор для тела  Body Care, Caudalie

Caudalie не только собрали в наборы самые эффективные и любимые средства, но и позаботились о роскошной упаковке, сэкономив таким образом твое время. Нам нравится набор для тела, состоящий из необходимых зимой продуктов — питательного баттера и крема для рук.

Набор №3, Yves Rocher

У Yves Rocher есть огромное количество удачных комбинаций для новогодних подарков, среди которых несложно найти идеальный по всем параметрам, включая соотношение цены и качества. Если тебе нужно что-то универсальное и недорогое, бери набор №3 — два ароматных жидких мыла и уютное полотенце нужны всем!

Подарочный набор Si Passione, Giorgio Armani 

Поклонницы культового аромата Giorgio Armani оценят страстную его версию и определенно будут в восторге от этого набора: полноразмерная парфюмированная вода, миниатюра, которую очень удобно всегда носить и возить с собой,  а также трэвел-сайз лосьон для тела.

Набор Narciso Rodriguez For Her Pure Musc

Во-первых, это красиво — хочется сказать, глядя на эти роскошные наборы Narciso Rodriguez. Нам нравится сексуальный Pure Musc и набор на его основе, но можешь смело выбирать любой — они одинаково удачные.

Le Rouge, Givenchy

Набор культовых помад Le Rouge от Givenchy — настоящий объект желания! В нем собраны знаковые оттенки и разные текстуры — атласная, матовая и бархатная, кроме того, ты получаешь стильную косметичку.

Babor Advent Calendar 2020

Адвент-календарь для настоящих бьютиголиков от Babor поможет тебе познакомиться с разными ампулами по уходу за кожей — здесь их такое множество, что хватит не только для тебя!

Мужской набор L`Occitane

Беспроигрышная идея для подарка папе, парню и брату — набор от L`Occitane. Здесь есть питательный крем для мытья рук, необходимый всем во времена санитайзеров, гель для душа и шариковый дезодорант.

4 5 2
Автор: Дарья Горгиевска
Фото: Sisley Paris
Спецпроекты
Як фарбування може

перетворитися на захоплюючу гру?
История легендарного

немецкого бренда бытовой техники
Маленькие хитрости для

большого здоровья
Реклама
Читайте также
1
Бьюти-тренды, которым мы будем следовать в 2021-м
2
Прическа на Новый год – 2021: самые стильные идеи
3
Что подарить на Новый год – 2021: самые красивые палетки для макияжа
4
Как приготовить полезные тосты с авокадо
5
10 советов для улучшения кожи
Красота / Новинки
Надо прочитать

4 концептуальных бьюти-бренда made in Ukraine, с которыми стоит познакомиться ближе

Эстетика и эффективность!

Красота / Новинки

7 трендов в beauty-индустрии, которые отображают взгляды современных девушек на красоту

Результаты нас очень радуют. А тебя?

COSMO / Тренды

История легендарного немецкого бренда бытовой техники

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛЮКС-БРЕНДЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ GAGGENAU
Красота / Новинки
Надо прочитать

5 восхитительных парфюмированных свечей для самых уютных вечеров

Хотим все!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Як звучить краса? Компанія Oriflame запустила інклюзивний проєкт для незрячих людей

Важлива ініціатива. 

Stay home with Cosmopolitan
1
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
2
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
3
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
4
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
5
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
Красота / Новинки
Надо прочитать

Объект желания: Кьяра Ферраньи представила новую коллекцию с Lancôme

Хотим все.

Loading...
Красота / Новинки

Стильно, качественно, экологично: Вера Брежнева запустила собственный косметический бренд

И представила первую линейку eco & animal friendly декоративной косметики! 

Читайте также
1
Повний гороскоп на 2021 рік
2
5 зірок, які співали в метро, а зараз підкорюють стадіони
3
Новорічний подарунок в останній момент: 8 варіантів
4
7 новогодних салатов без майонеза
5
7 лучших лайфхаков ухода для кучерявых волос по версии читателей ELLE
Красота / Новинки
Надо прочитать

Присоединяйся: самая добрая благотворительная инициатива Medik8

Помогать легко!

Красота / Новинки

5 б’юті-блогерів, за якими варто стежити в Instagram

Вони знають усе про догляд за шкірою та актуальний мейк. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ксения Мишина

Давай без короны: как устроить вечеринку дома и выбрать подарки для близких

Новый год, новая ты: обещания самой себе и большой астропрогноз на 2021

Cosmo Beauty Awards: главные продукты года

Меняем секс к лучшему: новые реалии вашей близости

15 способов одеться тепло и нарядно
Красота / Новинки

Наталья Гоций стала амбассадором известного бьюти-бренда

Красота / Новинки
Надо прочитать

Mary Kay представив інноваційну новинку в підтримку благодійного проєкту

Цей інтелектуальний бальзам для губ потрібен кожній з нас!

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки

Beauty-cекреты Сабины Мусиной

Hot  mama!

Красота / Новинки

Красота по-украински: 9 бьюти-брендов made in Ukraine, о которых ты должна знать

Не уступают зарубежным!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки

Нет предела совершенству: все, что нужно знать об инновационной бьюти-альтернативе фильтрам Instagram — процедуре MYVolution

На стыке технологий и бьюти-индустрии. 

Красота / Новинки

Секреты красоты блогера Юлии Станислав

Красотка, молодая мама, блогер Юлия Станислав о своей бьюти-рутине.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки

Топ -8 українських бьюті-брендів, які не поступаються закордонним

Ти маєш їх знати!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.