10 лет спустя: роскошная Кейт Миддлтон в белом и принц Уильям в Вестминстерском аббатстве, где проходила их свадьба

Звезды / Новости
24 марта 2021
Cosmo

Пандемия коронавируса не собирается сбавлять свои обороты, а мир тем временем начал активную вакцинацию населения. Важность этого процесса на днях подчеркнули Кейт Миддлтон и принц Уильям — супруги посетили Вестминстерское аббатство, на территории которого сейчас размещен центр вакцинации. 

А десять лет назад именно здесь состоялась одна из самых громких королевских свадеб — весь мир наблюдал за роскошной церемонией бракосочетания Кейт и Уильяма.

Спустя десять лет герцоги Кембриджские вновь прошли между рядами, как и в тот день, когда шли к алтарю.

Для выхода герцогиня выбрала белоснежное платье-пальто Catherine Walker, которое дополнила замшевыми туфлями, небольшим клатчем и жемчужными серьгами. 

Все так же прекрасна! 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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