«Я работал над ним 14 лет»: Джейсон Момоа сделал невероятно романтичный и ценный подарок жене Лизе Боне

Звезды / Новости 7 августа 2020

Cosmo

Мы не раз говорили о том, что Лизе Боне повезло с супругом (как, впрочем, и ему с ней!), и сейчас убедились в этом еще раз. На днях Джейсон Момоа показал невероятно романтичный подарок, который сделал своей возлюбленной — актер тайно отреставрировал первый автомобиль возлюбленной, который он купила 35 лет назад. Видео того, как все было, Момоа опубликовал на своем Youtube-канале.

«Всем привет! Мы работали над этим 14 лет. Я хотел удивить свою жену, отреставрировав ее первый автомобиль, вернуть его к жизни и в нашу семью», — отметил Джейсон.

За реакцией Лизы на этот сюрприз можно наблюдать бесконечно. Как же романтично!