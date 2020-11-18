19 лет спустя: звезды «Гарри Поттера» воссоединились в честь годовщины выхода первого фильма

Звезды / Новости 18 ноября 2020

Cosmo

С момента выхода на большие экраны первого фильма о «мальчике, который выжил» под названием «Гарри Поттер и Философский Камень» прошло уже 19 лет. В честь годовщины исполнитель роли Драко Малфоя Том Фэлтон устроил так называемую домашнюю вечеринку для поклонников на своем Youtube-канале, в ходе которой делился собственными воспоминаниями о работе над серией фильмов.

Также в видео появились Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Бонни Райт (Джинни Уизли), Джеймс и Оливер Фелпсы (Фред и Джордж Уизли), Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) и не только, которые рассказали о том, что для них значит столь важная дата, и вспомнили о самых смешных моментах на съемках. Эмма Уотстон (Гермиона Грейнджер), к сожалению, в видео не появилась.

Не знаем, как ты, а мы не можем поверить, что прошло уже так много времени! И обязательно начнем пересматривать все фильмы о Гарри Поттере прямо сегодня вечером.