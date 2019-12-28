25 лет спустя: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу появились вместе на обложке журнала

Звезды / Новости 28 декабря 2019

Cosmo

Сложно в это поверить, но с момента выхода на телеэкраны первой серии культового сериала «Друзья» прошло уже 25 лет! В честь юбилея звезды культового шоу Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника) и Лиза Кудроу (Фиби), которые и сейчас регулярно встречаются и весело проводят время вместе, украсили обложку журнала People. А инсайдеры рассказали о том, стоит ли поклонникам ждать перезапуска любимого сериала.

«Подробности очень засекречены. Но они (основной каст сериала — прим.ред.) знают о том, насколько поклонники были бы рады их воссоединению. Будем надеяться, что это все-таки произойдет!» — заявили источники, добавив также, что возможным перезапуском будет заниматься HBO Max.

Будем ждать новостей!