35 лет — не разница: Мадонна впервые показала молодого возлюбленного

Cosmo

Оказывается, 61-летняя певица давно уже крутит роман с одним из своих танцоров!

Любви все возрасты покорны! Это в очередной раз доказала Мадонна, которая в свои 61 легко даст фору любой 20-летней красавице. Певица то и дело удивляет нас просто роскошными шоу, танцами и невероятной растяжкой. А на днях еще и похвасталась молодым любовником.

Так, звезда попала в объектив папарацци вместе со своим возлюбленным, 26-летним танцором Ахламаликом Уильямс. Влюбленных застали за совместным отдыхом в Майами, запечатлев их вместе на балконе одной из гостиниц.