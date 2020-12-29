4 концептуальных бьюти-бренда made in Ukraine, с которыми стоит познакомиться ближе

Красота / Новинки
29 декабря 2020
Cosmo

Inro

Новый парфюмерно-косметический бренд Inro производит уходовую косметику для кожи рук и тела, а также ароматы для создания атмосферы в доме. Вдохновляясь восточной эстетикой, бренд трансформировал видение традиционной японской коробочки для мелких предметов инро в узнаваемый стиль своей косметической линии.  В этой косметике гармонично сочетаются полезные свойства природных ингредиентов с современными эффективными компонентами, а еще бренд придерживается концепции clean beauty. Обрати внимание на массажные плитки для тела, а также домашнюю линию — ароматы, жидкое мыло и кремы для рук в очень эстетичных упаковках.

Natureal

Украинский бренд натуральной косметики Natureal был основан в 2017 двумя сестрами, которые до этого долго и скрупулёзно искали косметику с чистыми составами без токсичных ингредиентов, а потом решили создать ее сами. Natureal — пример того, что натуральная косметика бывает не только в формате смеси масел, как о ней принято думать, а может иметь биотехнологические составы, которые реально работают. 

Сейчаc как никогда актуальны новинки бренда — колд крем Antarctica с гликопротеином, добытым в Арктическом море, а также питательный крем для рук, который поможет забыть о сухости и шелушениях.

Al.Rutkovskiy

Бренд основан одним из лучших украинских визажистов, Алексом Рутковским, известным своей работой с глянцевыми журналами и селебрити. Al.Rutkovskiy специализируется на создании профессиональной декоративной косметики и кистей — это очень логично, учитывая тот факт, что в своей работе Алекс перепробовал едва ли не все профессиональные марки и хорошо знает их сильные и слабые стороны. Результатом трудов эксперта стали идеальные тональные основы, потрясающие кисти для мейкапа, а также палетки — теней и для контуринга. У всех средств безупречное качество и, что особенно приятно, доступная стоимость.

The Homest

Украинский бренд The Homest создает самые уютные соевые свечи уже два года, с 2018-го. Каждый из их ароматов призван наполнять пространство особой атмосферой, но, при этом, не перетягивать на себя внимание. Здесь есть свечи-ассоциации для каждого времени суток, а также «сезонные» свечи — советуем попробовать идеальный зимний вариант — Grandma’s cookies.

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: Inro
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