45 откровенных кадров в белье: Ким Кардашьян сама сделала фотосессию для своего бренда дома

Звезды / Новости
19 мая 2020
Cosmo

       

Свой бренд нижнего белья Skims Ким основала всего год назад и, благодаря огромному влиянию звезды, он сразу стал супер востребованным. Все новинки на сайте марке распродаются за считанные часы и вчера Ким заявила о выпуске новой летней коллекции.

В рекламе новинок традиционно блистает сама создательница бренда, но на этот раз она обошлась без огромной команды и сделала все сама. На камеру своего смартфона Ким Кардашьян снялась в новых изделиях Skims и сразу опубликовала домашние снимки в своем Instagram.

К летней поре Ким подготовила нижнее белье для жарких дней, представленное в 5 разных оттенках. Новинки поступят в продажу 21 мая, но для тех, кто запишется в список ожидания, обещают открыть ранний доступ. В любом случае, быстрый солдаут обеспечен!

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Автор: Анастасия Благодарная
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