5 б’юті-блогерів, за якими варто стежити в Instagram

Красота / Новинки
11 сентября 2020
Cosmo

Багатьом в Instagram цікаво не лише розміщувати фото, писати пости і хизуватися кількістю лайків, а й отримувати цікаву інформацію від інших користувачів. Якщо ти полюбляєш робити мейк, змінювати зачіски та не уявляєш життя хайлайтера і консилера, тобі стануть у пригоді акаунти блогерів, які вже давно стали експертами у питаннях краси. Ось на кого варто підписатися вже зараз!

Ем Форд (@mypaleskinblog)

Ем веде блог про красу в Instagram та YouTube. Вона має майже 800 тис. підписників і вважає себе нетиповим блогером. Для Форд не важлива ідеальна картинка. Вона показує життя, як воно є і свою красу зокрема. Дівчина страждає від акне, але це її не зупиняє. Жодних комплексів чи сорому! Навпаки Ем відкрито говорить про свою проблему світові і допомагає іншим дівчатам. Наприклад, вона створила платформу #redefinepretty, яка спрямована на боротьбу з клеймами і знущаннями  над людьми, які мають проблеми зі шкірою: вугрі, рубці чи родимі плями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Em Ford (@mypaleskinblog) 12 Июл 2020 в 10:56 PDT

Еларі (@ellarie)

Влогер з Атланти Елларі активна та яскрава дівчина. Вона обожнює блискучі тіні для повік, сміливий колір губ та розмови про макіяж. Обов’язково підпишись на Елларі, якщо полюбляєш робити виразний вечірній мейк. Умикай її відеоуроки, коли захочеться поекспериментувати!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLARIE (@ellarie) 4 Сен 2020 в 2:12 PDT

Меріам Макіллаж (@maryamnyc)

Меріам – влогер-самоучка, яка робить неперевершений макіяж! На сторінці дівчини знайдеш безліч відео, на яких майстер вправно перетворює чисте природнє обличчя на бездоганне нафарбоване. Якщо не вмієш малювати довершені стрілки або не можеш знайти свій відтінок червоної помади  дивись відео блогерки.

Шон Гаррет (@seangarrette)

Шон не лише активно веде свій б’юті-блог в Instagram, а й працює над новим скінкейр-брендом Ріанни Fenty Skincare. На його сторінці знайдеш багато корисної інформації про догляд за шкірою та огляд косметики різних брендів. Поглянувши на селфі Шона, стає зрозуміло, що цей хлопець знає все про догляд за шкірою!

Ніккі (@nikkietutorials)

Суперблондинка Ніккі завдяки своїм мейкап-тьюторіалам в Instagram захопила увагу 14 мільйонів користувачів. Вона знає, як зробити надяскравий макіяж на галасливу вечірку або більш стриманий варіант на щодень. Ця дівчина неодмінно надихне тебе на творчі експерименти: захочеться мати стільки ж відтінків тіней та помад!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NikkieTutorials (@nikkietutorials) 3 Бер 2020 р. о 1:10 PST

Текст: Дар`я Андрійчук

5 5 2
Фото: instagram.com/maryamnyc
Спецпроекты
Ідеальна засмага: як

правильно захищатися від сонця?
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
10 мейкапів на всі часи

. Голосуй за найкращий!
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
3
Главные бьюти-тренды сезона осень-зима 2020/21
4
4 полезные привычки для белоснежной улыбки
5
Ретинол – ингредиент, который решит все проблемы с кожей
Красота / Новинки

Наталья Гоций стала амбассадором известного бьюти-бренда

Красота / Новинки
Надо прочитать

Mary Kay представив інноваційну новинку в підтримку благодійного проєкту

Цей інтелектуальний бальзам для губ потрібен кожній з нас!

COSMO / Тренды

Ідеальна засмага: як правильно захищатися від сонця?

Красота / Новинки

Beauty-cекреты Сабины Мусиной

Hot  mama!

Красота / Новинки

Красота по-украински: 9 бьюти-брендов made in Ukraine, о которых ты должна знать

Не уступают зарубежным!

Stay home with Cosmopolitan
1
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
2
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
3
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом
4
7 найкращих санітайзерів, які варто носити із собою щодня
5
Топ-5 зручних додатків, які допоможуть тобі стежити за своїм здоров'ям
Красота / Новинки

Нет предела совершенству: все, что нужно знать об инновационной бьюти-альтернативе фильтрам Instagram — процедуре MYVolution

На стыке технологий и бьюти-индустрии. 

Loading...
Красота / Новинки

Секреты красоты блогера Юлии Станислав

Красотка, молодая мама, блогер Юлия Станислав о своей бьюти-рутине.

Читайте также
1
Ідеальна засмага: як правильно захищатися від сонця?
2
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
3
Хачапури по-аджарски: пошаговый рецепт с видео
4
«Дети, познающие искусство, не могут учиться в такой разрухе» — Катерина Кухар о ситуации в хореографическом училище
5
Блогеры, редакторы глянцевых изданий собрались на открытии бутика косметического бренда Marie Fresh Cosmetics 
Красота / Новинки

Топ -8 українських бьюті-брендів, які не поступаються закордонним

Ти маєш їх знати!

Красота / Новинки
Это интересно

Секреты красоты певицы, актрисы и блогера Анны Тринчер

Звезда сериала «Школа» рассказала Cosmo о своих бьюти-находках, любимых ароматах, питании, секретах спортивной фигуры и не только. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Красота / Новинки
Это интересно

Главная героиня нового шоу «Холостячка» Ксения Мишина о секретах красоты, комплексах и гармонии

Только для Cosmo.  

Красота / Новинки
Надо прочитать

Легкие волны, объем у корней и гладкие локоны: как создать сразу три модных укладки в домашних условиях

Все, что для этого нужно, — инновационный фен и минимум твоего времени!

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки

Лучшие визажисты мира, на которых стоит подписаться в Instagram

Эти визажисты создают бьюти-образы для модного глянца и делают макияж звездам первой величины. У них есть чему поучиться.

Красота / Новинки
Это интересно

Красота по-шведски: новый бренд косметики The One Stockholm, о котором уже говорят все

Красиво и инновационно!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки

Секреты красоты телеведущей Людмилы Барбир

Ведущая утреннего шоу Сніданок на 1+1 и актриса Людмила Барбир о том, как с легкостью просыпаться в 4 утра, секретах стойкого макияжа, спорте и питании.  

Красота / Новинки

Бьюти-индустрия против коронавируса: как украинские визажисты помогают бороться с Covid-19

И как ты можешь присоединиться.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки
Надо прочитать

Пример для подражания: концерн LVMH выпустит антисептики для рук

И бесплатно передаст их в клиники!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.