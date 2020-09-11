5 б’юті-блогерів, за якими варто стежити в Instagram

Красота / Новинки 11 сентября 2020

Cosmo

Багатьом в Instagram цікаво не лише розміщувати фото, писати пости і хизуватися кількістю лайків, а й отримувати цікаву інформацію від інших користувачів. Якщо ти полюбляєш робити мейк, змінювати зачіски та не уявляєш життя хайлайтера і консилера, тобі стануть у пригоді акаунти блогерів, які вже давно стали експертами у питаннях краси. Ось на кого варто підписатися вже зараз!

Ем Форд (@mypaleskinblog)

Ем веде блог про красу в Instagram та YouTube. Вона має майже 800 тис. підписників і вважає себе нетиповим блогером. Для Форд не важлива ідеальна картинка. Вона показує життя, як воно є — і свою красу зокрема. Дівчина страждає від акне, але це її не зупиняє. Жодних комплексів чи сорому! Навпаки Ем відкрито говорить про свою проблему світові і допомагає іншим дівчатам. Наприклад, вона створила платформу #redefinepretty, яка спрямована на боротьбу з клеймами і знущаннями над людьми, які мають проблеми зі шкірою: вугрі, рубці чи родимі плями.

Еларі (@ellarie)

Влогер з Атланти Елларі — активна та яскрава дівчина. Вона обожнює блискучі тіні для повік, сміливий колір губ та розмови про макіяж. Обов’язково підпишись на Елларі, якщо полюбляєш робити виразний вечірній мейк. Умикай її відеоуроки, коли захочеться поекспериментувати!

Меріам Макіллаж (@maryamnyc)

Меріам – влогер-самоучка, яка робить неперевершений макіяж! На сторінці дівчини знайдеш безліч відео, на яких майстер вправно перетворює чисте природнє обличчя на бездоганне нафарбоване. Якщо не вмієш малювати довершені стрілки або не можеш знайти свій відтінок червоної помади — дивись відео блогерки.

Шон Гаррет (@seangarrette)

Шон не лише активно веде свій б’юті-блог в Instagram, а й працює над новим скінкейр-брендом Ріанни — Fenty Skincare. На його сторінці знайдеш багато корисної інформації про догляд за шкірою та огляд косметики різних брендів. Поглянувши на селфі Шона, стає зрозуміло, що цей хлопець знає все про догляд за шкірою!

Ніккі (@nikkietutorials)

Суперблондинка Ніккі завдяки своїм мейкап-тьюторіалам в Instagram захопила увагу 14 мільйонів користувачів. Вона знає, як зробити надяскравий макіяж на галасливу вечірку або більш стриманий варіант на щодень. Ця дівчина неодмінно надихне тебе на творчі експерименти: захочеться мати стільки ж відтінків тіней та помад!

Текст: Дар`я Андрійчук