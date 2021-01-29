5 чувственных ароматов для дома, которые настраивают на романтическую волну

Красота / Новинки
29 января 2021
Cosmo

Аромат — важный элемент в науке соблазна, причем речь идет не только о твоих духах, но и о том, как пахнет пространство, в котором ты находишься. Хочешь настроиться на чувственную волну и удивить любимого человека? Эти притягательные ароматы для дома очень тому способствуют.

 Ambience Trigger Orchid, Zenology

Запах орхидеи не зря считают афродизиаком: распыли этот восхитительный аромат на простыни или в ванной — проверь эффект на себе!

Pomegranate Noir, Jo Malone London

Рубиновые соки граната, малины и сливы обрамлены ароматом розового перца, лилии и пряного дерева. Чувственный и яркий аромат для особенных вечеров.

Blooming Tuberose & Vanilla, Acca Kappa

Оба компонента этой парфюмерной композиции, ваниль и тубероза, пробуждают тайные желания и помогают избавиться от стеснения. То, что нужно для пикантного вечера — например, 14 февраля.

Red Roses, Jo Malone London 

Квинтэссенция современной романтики, чувственная смесь из семи самых изысканных роз. Листья фиалки и нота лимона придают благоухающему свежесрезанному букету пряный и дерзкий оттенок. 

Cherry Blossom, Panier Des Sens

Бренд Panier Des Sens родом из Прованса появился в Украине не так давно, но уже нашел поклонников благодаря чистым формулам и тонким ароматам. Один их них, нежный Cherry Blossom, очаровывает с первого вдоха. Хочешь, чтобы дом твоя женственность проявлялась и в атмосфере дома? Тогда это идеальная опция.

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: instagram/emrata
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