Не для преси: 5 фактів про королеву Єлизавету, які вона хотіла б залишити у таємниці

Звезды / Новости
28 апреля 2021
Cosmo

На перший погляд, репутація королеви Єлизавети ІІ, яка вже рекордну кількість років перебуває на британському престолі, здається ідеальною. Та насправді її шлях до корони був непростим. Ми зібрали 5 фактів про Її Величність, які вона хотіла би приховати.

1. Сумнівне походження.

У 2012 році вчені провели ДНК-тест рештків короля Річарда ІІІ і виявили, що між його родичами і ним немає жодного зв’язку. Тому подейкують, що лінія британських монархів обірвалася задовго до народження королеви Єлизавети. І ми можемо лише здогадуватися, чия кров тече у її венах.

2. Тернистий шлях до корони.

Те, що Єлизавета ІІ стала королевою — веління долі. Адже спершу вона взагалі на нього не претендувала. Королем Англії не мав бути її батько, Георг VI. Ситуація змінилася, коли її дядько Едуард VIІІ відмовився від престолу заради кохання. Таким чином, життя 10-річної принцеси змінилося назавжди. Вона стала першою у черзі на трон після свого батька.

3. Зради чоловіка.

Королева Єлизавета прожила зі своїм покійним чоловіком принцом Філіппом майже 74 роки. Але, подейкують, він був їй невірним. Десятки років тому про його любовні пригоди ходили легенди, проте ніяких офіційних підтверджень їм не було. У своїх інтерв’ю принц не боявся підіймати цю тему: казав, що йому приємно, що навіть у похилому віці преса приписує йому романи з іншими жінками.

4. Погана репутація родичів.

Коли дядько королеви Єлизавети Едуард VIІІ відмовився від престолу заради коханої, розлученої американки Волліс Сімпсон, королівський двір був шокований. Цю історію згадують й досі. Хтось захоплюється їхнім коханням, а інші дивуються безвідповідальності короля. В будь-якому разі такий вчинок відобразився на репутації корони.

5. Складні стосунки з дітьми.

Пригадаймо лише трагічну історію принцеси Діани! А таких таємниць королівського будинку було чимало. За чутками, королева Єлизавета часто була «холодною» до своїх дітей. Не менш складними були і її стосунки із сестрою Маргарет. Усе це відображено у популярному серіалі «Корона», який назавжди змінив ставлення світу до королівської родини. Однак представники корони неодноразово спростовували всі чутки. Тому про правдивість сюжету ми можемо лише здогадуватися.

Текст: Дар`я Андрійчук

Джерело: elle.ua

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Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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