Алле Костромичевой — 34: топ-5 странных фактов о модели, которые тебя удивят

Звезды / Новости 11 июня 2020

Cosmo

В четверг, 11 июня, свой день рождения отмечает Алла Костромичева — украинская модель с мировым именем, ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, и просто настоящая Cosmo girl! Красоте исполнилось 34, и накануне она подвела итоги уходящего года.

«За этот год я сделала большой шаг вперед. Поняла, что мой путь — только мой. Все, что происходит, плохое или хорошее, — просто мой опыт. Поняла, что друг познается не в беде, а в радости, точнее, в отсутствии зависти. Еще я стала честна с собой. Слышали о предельной честности? Да, эта штука работает! Становишься лицом к лицу со своими страхами и говоришь себе: «Да, я завидую, потому что не принимаю себя», «Да, я сутулюсь, потому что моя внутренняя девочка боится вас» и так дальше. Главное — докопаться до сути», — поделилась Алла.

В день рождения супермодели рассказываем 5 странных фактов о ней:

Алла может одновременно пить чай и кофе;

за день ведущая Нового канала раз 20 собирает волосы и снова их распускает;

Костромичева никогда не надевает то, что запланировала накануне;

она постоянно покупает гигиенические помады и не пользуется ими;

когда-то Алла шокировала своего парня (теперь он ее муж) тем, что связала ему шапочку.

Поздравляем нашу любимую Cosmo girl с днем рождения и желаем сиять еще ярче!